Tesettüre vurulmak istenen darbe: Ahlaksız Youtuberlar!

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

Akit Haber, kendilerine ait YouTube kanalları üzerinden yayın yapan ve milyonlarca kişiye ulaşan ahlaksızların 'İğrenç Yayınları'nı mercek altına aldı.

1.Bölüm: ''Tesettüre vurulmak istenen darbe"

You Tube'da 'Rimelaşkına' isimli kanaldan yayın yapan 'Hilal' adındaki kadın, tesettürün hakikatini inciterek gençleri ve belki de henüz kapanmayı tercih etmemiş kadınları özendiricek yayınlar yapıyor. Hilal isimli bu kişi, genç tesettürlü kadınları da önerdikleri ve hareketleri ile deyim yerindeyse zehirliyor.

Söz konusu yayınların sahibi kadın, giyim tarzı ve söylemleri sebebi ile bazı takipçileri ya da izleyenleri tarafından zaman zaman da eleştiriliyor. Sözde tesettürlü 'Hilal' bu eleştirilere; "Ben nefsime bu kadar hakim olabiliyorum" diyerek cevap veriyor.

Körpe zihinler için büyük tehlike!

İstatistiklere göre YouTuber olarak adlandırılan bu kişileri çoğunlukla 'Ortaokul çağındaki öğrenciler' yani 'Ergenlik dönemindeki gençler' takip ediyor. İşte bu noktada da yapılan bu ve benzeri ahlak dışı yayınların ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor.

Yarın: Ergenlik dönemindeki gençler YouTuber olarak adlandırılan kişileri tanıyor mu?

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