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Ekonomi Tescilli safran "Karaarslan"ın hasadı başladı
Ekonomi

Tescilli safran "Karaarslan"ın hasadı başladı

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 6 yıl önce tescillenen safranın hasadı sabahın erken saatlerinde, çiğ kalkar kalkmaz gerçekleştiriliyor - Ziraat Mühendisi Nejla Alıcı: - "Karaarslan adıyla tescillenen çeşidimiz, Türkiye'nin ilk ve tek tescilli safran çeşididir"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:03:38 -
Tescilli safran "Karaarslan"ın hasadı başladı

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 2014 yılında tescillenen "Karaarslan" çeşidi safranın hasadı başladı.

Dünyanın en pahalı baharatı olan safranın soğanı, ağustos ayında toprakla buluşturuluyor. Safran, sonbahar aylarında mor renkli, güzel kokulu çiçek açınca toplanıyor. Hasat, sabahın erken saatlerinde, çiğ kalkar kalkmaz gerçekleştiriliyor.

Safran yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için soğanları Bursa, Antalya, Bartın, Bilecik, Kütahya, Osmaniye gibi pek çok ile gönderen enstitü, akademik çalışmalarda kullanılmak üzere üniversitelere de sağlıyor.

Enstitüde görevli ziraat mühendisi Nejla Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geçit Kuşağı'nda 2003 yılından bu yana tıbbi aromatik bitkilerde ıslah çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Bu çalışmalar sonucunda 2014'te safranda ilk çeşidi tescil ettirdiklerini anlatan Alıcı, şöyle devam etti:

"Karaarslan adıyla tescillenen çeşidimiz, Türkiye'nin ilk ve tek tescilli safran çeşididir. Safran dünyada bilinen önemli bir baharattır. Ana vatanı Türkiye ve Yunanistan'dır. Bu kadar kıymetli bir bitkinin değerini fark edip, bu konuda çalışmalar yürüterek safran üretiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyoruz. Safran el emeği gerektiriyor. Ağustos sonu eylül başı gibi safran soğanlarının dikimini yapıyoruz. Ekim ya da kasım aylarında çiçek açıyor. Çiçek hasadı günlük yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde, çiğ kalktıktan sonra hasadı yapılıyor. 'Stigma' dediğimiz, safranın baharatını oluşturan dişi organların hasadı da günlük olarak gerçekleştirilip kurutuluyor."

- "Safranın yaygınlaştırılmasını istiyoruz"

Alıcı, safranın tohum vermemesi nedeniyle üretiminin soğanla yapıldığını bildirdi.

Safranın dikim işleminden 3 yıl sonra soğanının sökülebildiğini aktaran Alıcı, "Yetiştiriciliğini ve ıslahını yaptığımız safranın yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Türkiye'nin birçok kentine sökümlerini yaptığımız safran soğanlarını gönderiyoruz. Osmaniye, Bursa, Bilecik gibi kentlerde safranın yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz." diye konuştu.

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