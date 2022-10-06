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İSLAM Tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı ne zaman nasıl kılınır?
İSLAM

Tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı ne zaman nasıl kılınır?

Mübarek Mevlid Kandili sebebiyle pek çok kişi tesbih namazının nasıl kılınması gerektiğini araştırıyor. Peki, tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı kılınışı:

Yeniakit Publisher
2022-10-06 15:40:00 -
Tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı ne zaman nasıl kılınır?

Mevlid kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Bu mübarek günü ibadetleler geçirmek isteyenler ise ‘Tesbih namazı nasıl kılınır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı ne zaman nasıl kılınır?

esbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. 

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. 

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. 

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz.

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