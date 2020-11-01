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Gündem Terzi yamağı Barbaros Şansal'dan tam da i.neliğe yakışır İzmir depremi paylaşımı!
Gündem

Terzi yamağı Barbaros Şansal'dan tam da i.neliğe yakışır İzmir depremi paylaşımı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve birçok CHP'li ismin kıyafetlerini diken terzi yamağı Barbaros Şansal, İzmir'de 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 940 kişinin yaralandığı depremle ilgili sosyal medya hesabından alaycı bir paylaşımda bulundu. Şansal, gelen tepkilerin ardından hesabını kapatarak ortadan tüydü.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:53:00 -
Terzi yamağı Barbaros Şansal'dan tam da i.neliğe yakışır İzmir depremi paylaşımı!

Terzi yamağı Barbaros Şansal, İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 62 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili dalga geçer tarzda bir paylaşımda bulundu. Şansal, sosyal medya hesabından alaycı bir şekilde ‘Deprem mi olmuş?’ şeklinde tweet attı.

Barbaros Şansal'ın depremle ilgili ahlaksız paylaşımı

Türkiye’ye ve Müslümanlara olan düşmanlığıyla bilinen ve millete defalarca hakaret ederek küfürler yağdıran Barbaros Şansal, bir kez daha ahlaksızlığıyla gündeme geldi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu başta olmak üzere birçok CHP’li ismin kıyafetlerini diken ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bulunan sözde moda merkezini kapatan Barbaros Şansal, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından alaycı bir tweet attı.

Terzi yamağı Şansal, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı fotoğrafla ‘Deprem mi olmuş?’ şeklinde bir paylaşım yaptı.

Tepkilerin ardından hesabını kapattı

Türkiye’ye yaptığı hakaretlerin ardından yurtdışına kaçan LGBTİ savunucusu Şansal’ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiye neden oldu. Şansal tepkilerin ardından hesabını kapatarak ortadan kayboldu.

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