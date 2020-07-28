Terviye günü oruç tutmanın fazileti nedir? Terviye günü oruç tutmamın sevabı

Zilhicce ayının içerisinde 8, 9 ve 10. günleri hac ibadeti ile olan günlerdir. Zilhicce’nin sekizinci gününe terviye günü denir. Ya suya kandırmak manasında veya bir şeyi düşünmek anlamlarına gelmektedir. Hz. İbrahim (a.s) adağını yerine getirmesi için Zilhicce ayının 8. günü oğlu İsmail’i kurban etmesi için rüyasında gördü. O yüzden terviye gününe düşünme manasına da geldiği söylenir. Terviye günü oruç tutmak çok faziletlidir. Peki terviye günü orucu fazileti nedir?