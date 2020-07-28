Terviye günü oruç tutmanın fazileti nedir? Terviye günü oruç tutmamın sevabı
Zilhicce ayının içerisinde 8, 9 ve 10. günleri hac ibadeti ile olan günlerdir. Zilhicce’nin sekizinci gününe terviye günü denir. Ya suya kandırmak manasında veya bir şeyi düşünmek anlamlarına gelmektedir. Hz. İbrahim (a.s) adağını yerine getirmesi için Zilhicce ayının 8. günü oğlu İsmail’i kurban etmesi için rüyasında gördü. O yüzden terviye gününe düşünme manasına da geldiği söylenir. Terviye günü oruç tutmak çok faziletlidir. Peki terviye günü orucu fazileti nedir?
Arefe gününden bir önceki güne denir. Terviye günü oruç tutmak çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Allahü teâlâ, Terviye günü oruç tutan ve günah söylemeyen müslümanı elbette Cennete koyar. Terviye günü oruç tutmak, bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve cihad için gönderilen bin ata bedeldir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) buyurmuştur ki: “Terviye Zilhiccenin sekizini gününün orucu bir seneye arefe gününün orucu ise iki seneye keffarettir.”
Bu yıl terviye günü (Zilhicce ayının 8. günü) 29 Temmuz Çarşamba gününe denk gelmekte.