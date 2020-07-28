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İSLAM

Terviye günü oruç nasıl tutulur? Terviye orucuna nasıl niyet edilir?

Terviye günü orucuna nasıl niyet edilir? Terviye gecesi, bu yıl miladi 28 Temmuz Salı'yı 29 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan geceye tevâfuk etmektedir. Zilhicce ayının 9. günü ise arefe gecesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) “Terviye günü (Arefe gününden bir önceki gün) oruç tutup günah işlemeyen Müslüman cennete girer.” buyurmuştur. Peki terviye gecesini ihya etmenin fazileti nedir? Terviye günü ibadetleri neler? Terviye orucuna niyet nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:09:00 - 2020-07-28 10:09:47
Terviye günü oruç nasıl tutulur? Terviye orucuna nasıl niyet edilir?

Zilhicce ayının 8. gününe Terviye Günü denir. O gün hacılar Mekke’den Minâ’ya çıkarlar. Terviye denmesinin sebebi, hacıların o gün Zemzem Suyu’ndan çok içip kanmalarındandır. Hac farîzasını îfâ etmek üzere mukaddes topraklarda bulunanlar, terviye gününde ilgili vazifeleri yerine getirmekle muhtelif fazîlet ve müjdelere nâil olacaklardır. Hadis-i Şerifte buyrulmaktadır ki: “Hek kim terviye günü oruç tutarsa Allah-u Te’ala ona Eyyüp Aleyhisselam’ın belasına karşı sabretmesinin sevabını verir.” Aişe (r.a) bir rivayetinde: “Terviye günü orucuna karşı bin köle azadı, bin deve, kurbanı ve Allah yolunda cihada bin at bağışı sevabı vardır.”

Terviye gecesini ihya etmenin fazileti

Bu mübarek gece, ibâdetle ihyâ edenlere cennetin vâcib olduğu beş geceden biridir. Nitekim Muâz İbnü Cebel (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Beş geceyi (ibâdetle geçirerek) ihyâ edene cennet vacip olur. (Bunlar da) Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gecesi, Arefe (Zilhiccenin dokuzuncu) gecesi, Nahr (Zilhıccenin onuncu) gecesi (olan Kurban bayramı gecesi), Fıtr (ramazan bayramı) gecesi, bir de Şabanın yarı (Berâet) gecesidir.

Terviye orucuna nasıl niyet edilir?

Terviye orucuna niyet: “Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya” Allahım Sen Kabul eyle.

Eğer Ramazandan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya” diye niyet edilir.

 

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