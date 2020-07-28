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İSLAM

Terviye günü namazı nasıl kılınır? Terviye günü zikirleri

Zilhiccenin sekizinci günü terviye günüdür. Terviye gününden itibaren hac ibadetleri de başlamış olur. Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) terviye gününe ilişkin: “Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gününün orucu, bir seneye, Arefe gününün orucu ise, iki seneye keffârettir.” buyurmuştur. Peki terviye günü namazı nasıl kılınır? Terviye günü nasıl değerlendirilmeli? Terviye orucu nasıl tutulur?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:22:00 - 2020-07-28 11:22:53
Terviye günü namazı nasıl kılınır? Terviye günü zikirleri

Terviye gününde namazı nasıl kılınır? Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye edilmiştir. Nakledilen tarife göre; dört rekâtlık namazın birinci rekâtında Asr Sûresi, ikinci rekâtında Kureyş Sûresi, üçüncü rekâtında Nasr Sûresi ve dördüncü rekâtında ise üç kere İhlâs Sûresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekât namazın her rekâtında üç kere İhlâs Sûresi okunur. Bu namaz kılan kişinin, Terviye günü Mina’da bulunup da zikreden mü’minlerin eriştiği fazîlet ve ecre erişeceği ümit edilir.

Zilhicce ayının ilk on gününde neler yapılır?

Nakletmiş olduğumuz husûsî fazîletlerle beraber, Zilhicce ayının ilk on gününde sadakayı artırmak, hasta ziyâretlerinde bulunmak, cenâzeye iştirak etmek, fakir giydirmek, yetime iyilik yapmak ve ilim meclisinde bulunmak, anlatageldiğimiz mübârek günlerden istifâde konusunda mühimdir. Terviye gününü takip eden Arefe günü ve Bayram günleri hakkında, Arefe günü sabah namazını müteakip başlayan Teşrik Tekbirlerini de söylemeyi unuatmamak gerekir.

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