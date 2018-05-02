Tertemiz bir eve sahip olmak için...

Ev halkının popülasyonu ev temizliği üzerinde etkin rol oynasa da bazen iki kişilik hatta tek kişililik evlerde dahi düzen ve temizlik denkleminin kurulması ne yazık ki mümkün olmaz. “Ev işi nankör bir iştir” denir ki yüzde yüz doğrudur. Eliniz her daim evinizin üzerinde olmalıdır.

Ev işi günlük bir rutindir. Ve kesinlikle bugünün işini yarına bırakma söylemi üzerine kurulur. Her gün birbirini takip eden işlerin yapılması gerekir. Ama elbette doğru sıralamada… Sıralamanın öneminin kavranması yapılacak işlerin süresini ve harcanan enerjinin azalmasını sağlayacaktır. Nedir bu sıralama;

15 günde bir perdeleri yıkamayı alışkanlık haline getirin. Perdeleri sökerek uygun programda makineye attıktan sonra sirkeli bir su yardımı ile camlar silinmelidir.

Camların ardından elektrik süpürgesi ile tüm ev süpürülmeli ve toz alma işlemi sonrasında yapılmalıdır. Halılar, tozu adeta içlerine çeker ve dolayısıyla eğer önce toz alır ya da yerleri silerseniz tekrar eden bir toz sorunu ile karşılaşırsınız.

Evin süpürülme işlemi bittikten sonra büfe, kütüphane, sehpa ve benzeri eşyaların tozunu almanız önerilir.

Zemin özelliğine uygun bir deterjan ile silinip kurulanmalıdır. Zeminin kurulanması önemlidir. Böylece ıslak zemin üzerinde yürüdüğünüzde iz bırakmamış olursunuz.

Banyo ve mutfak temizliği evin diğer odaları tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Su ve deterjan ihtiyacınızı karşılayacak bu alanların sona bırakılması temizlik sırasında iş tekrarı yapmanızı önler.

Son olarak yıkanan perdeler ve paspaslar yerlerine yerleştirilmelidir. Perde kumaş seçimini yaparken ütü istemeyen kumaş seçimi bu noktada önemlidir. Eğer perdelerinizi ütülemeniz gerekiyor ise bu işlemi asmadan önce yapmalısınız.

Genel temizlik sıralaması bu şekilde akarken günlük temizlikte de dikkat edilmesi gereken detaylar vardır. Her gün cam silmeyeceğiniz, perde ya da paspasları yıkamayacağınız düşünülür ise genel temizliğin her gün elektrik süpürgesi ile ortalığın süpürülmesi, bir vileda yardımı ile silinmesi ve toz alımını kolaylaştıran toz süpürgeleri ile genel bir silinme işlemi yapılması yeterlidir.

Genel olarak evinizin her daim temiz ve düzenli olmasını istiyorsanız depolama ve dolaplama sistemlerine de önem vermek gerekir. Ortalıkta gereksiz eşyaların bulunması evin her daim dağınık olmasına sebebiyet verecektir.

MUTFAKTAKİ İŞLER

Günlük temizlikte kişisel önerim. Mutfağın özellikle geceden toplanarak ertesi güne hazır bırakılması hatta gece yatarken bulaşık makinesinin çalıştırılarak hem zamandan hem de enerjiden maksimum tasarruf sağlanması yönündedir. Ucuz ve uygun fiyatlı olarak 3 programlı bulaşık makineleri iyidir. Fazla programlı makineye gerek yok bence. Tasarruflu olması açısından 3 programlı bulaşık makinesi önerilir. Böylece sabahları uyandığınızda temiz bir mutfak ve yıkanmış bulaşıklar dolayısıyla da gün boyu birikecek bulaşıklar için temiz bir bulaşık makinesine sahip olmuş olursunuz.

Banyo ve klozetlerin gün aşırı temizlenmesi havluların değiştirilmesi önemlidir. Ayrıca yıkanan çamaşırları günü gününe ütülemek sizleri birikmiş ve adeta işkenceye dönüşmüş bir ütü yığınından kurtaracaktır.