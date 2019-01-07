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Tersine beyin göçüne milyonluk teşvik

Alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel veya teknolojik çalışmalar ile bilinen başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye’ye gelmeleri, deneyimli araştırmacıda 1 milyon liraya çıkacak ödenekle teşvik edilecek.

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:27
Tersine beyin göçüne milyonluk teşvik

 Ekonomi Servisi 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı” 2018 yılı çağrısı kapsamında önemli bir adım atılıyor. Türkiye açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel veya teknolojik çalışmalar ile bilinen başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye’ye gelmeleri teşvik edilecek.

Araştırmacıların çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen üniversite, sanayi kurum ve kuruluşları (Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri) veya kamu kurumlarında yürütmeleri sağlamak için destek verilecek. Devlet ve vakıf üniversiteleri için ayrılacak kontenjanın en az yüzde 60’ı araştırma üniversitelerine ait olacak.

1 milyon liraya kadar teşvik

Genç araştırmacılara aylık 20 bin liraya, deneyimli araştırmacılara 24 bin liraya kadar burs verilecek. Program kapsamında tek seferlik verilecek başlangıç paketi ödeneği üst limiti genç araştırmacıda 500 bin liraya, deneyimli araştırmacıda 1 milyon liraya çıkacak. Araştırma başlangıç paketi ödeneği, desteğin başlatılmasını müteakip bir yıl içerisinde yürütücü tarafından Türkiye’de araştırma faaliyetlerinin başlatılması ve uygun araştırma ortamının oluşturulmasına katkı sağlamak için kullanılacak. Araştırmacının, Türkiye’de yürüteceği araştırma için ekibinde yer vereceği en fazla 5 doktora öğrencisinin burs gideri de karşılanacak. Bu çerçevede öğrenci başına aylık 4 bin 500 lira ödenecek. Projede yer alacak araştırmacılara proje teşvik ikramiyesi (PTt) olarak aylık 750 lira verilecek. Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için aylık sağlık sigortası desteği olarak kişi başı 100 lira ödenecek. Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için Türkiye’ye gelişlerinde bir defaya mahsus olmak üzere seyahat bilet tutarı “yol desteği” olarak karşılanacak. Ev sahibi kurum veya kuruluşa kurum hissesi, genel gider ödeneği olarak aylık 3 bin 750 lira ödenecek.

Destek süresi en az 24 ay

Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça olmak 6 dilde çağrıya çıkılan “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı” kapsamında destek süresi en az 24 ay, en fazla 36 ay olacak. Proje yürütücüsü, yurtdışında bulundukları kurum ve kuruluşlardaki bilgi birikimlerini Türkiye’ye daha kolay aktarabilmeleri amacıyla destek süresi boyunca her yıl üç aya kadar yurtdışında bulunabilecek. Proje yürütücüsü, yurtdışında bulunacağı süreyi TÜBİTAK’a en az bir hafta öncesinden bildirmek zorunda olacak. Yurtdışında bulunduğu süre boyunca proje durdurulmayacak, burs ve destek ödemeleri devam edecek. Destek süresinin yurtdışında geçirilen bölümünün ayrıntılı gerekçesine gelişme raporlarında yer verilecek. Yürütücünün, herhangi bir kurum/kuruluşta kadrolu/sözleşmeli şekilde ücretli olarak çalışmaya başlaması durumunda da kendisine ve varsa ailesine yönelik bursu ödenmeye devam edecek.

Başvuru ön koşulları

Proje başvurusu yurtdışından Türkiye’ye araştırmalarını yürütmek üzere gelen/gelecek olan araştırmacı tarafından yapılacak. Başvuru yapacak proje yürütücüsü başvurunun son günü itibarıyla son üç yıl içinde 12 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmemiş olması gerekecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:27
  1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  2. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı
  3. Türk bilim insanları
  4. vakıf üniversiteleri
  5. Genç araştırmacılar
  6. deneyimli araştırmacılar
  7. proje teşvik ikramiyesi
  8. Türkçe
  9. Arapça
  10. İngilizce
  11. Fransızca
  12. Almanca
  13. Rusça
  14. TÜBİTAK

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