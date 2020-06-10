Tersane İstanbul Projesi'nin büyük bölümü 2021 yılında tamamlanacak

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tersane İstanbul Projesi'nin, istihdama ve ülke ekonomisine önemli katkı yapacak bir proje olduğunu belirterek, "Projenin büyük bir bölümü 2021 yılında tamamlanmış olacak." dedi.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor.



Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tersane İstanbul Projesi'nin Türkiye, İstanbul ve Beyoğlu için çok önemli olduğunu söyledi.

Projenin her aşamasını takip ettiklerini belirten Yıldız, "Tersane İstanbul, İstanbul'da yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacak. Burası tamamlandığında Beyoğlu halkı burada rahatça sahilde gezebilecek, binlerce gencimiz burada iş imkanı bulacak." diye konuştu.

Yıldız, çalışmaların tarihi dokuyu koruyacak şekilde ilerlediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hem bu tarihi dokunun korunduğu ciddi bir restorasyon çalışması yapılıyor hem de modern yapıların eklenmesiyle Türkiye’nin ve İstanbul’un turizmine önemli bir katkıda bulunacak bir proje hayata geçiriliyor. Tersane İstanbul, halkımızın arzu ettiği, denize ulaşma imkanını bulabildiği bir yer olacak. Haliç’in kenarında Taksim Meydanı gibi bir meydan olacak. Halkımız buraya gelerek yemeğini yiyebilecek, çayını içebilecek, bildiğiniz pazarlarda olduğu gibi alışverişini yapabilecek, çocuklarıyla torunlarıyla ailecek denizin kenarında hoşça vakit geçirebilecek.

Tersane İstanbul Projesi, hem istihdam bakımından, hem de ülkemizin ekonomisine katkısı bakımından çok önemli bir proje. Projenin büyük bir bölümü 2021 yılında tamamlanmış olacak. Türkiye’nin turizmine ve kültürüne hizmet edecek, içerisinde 4 müze ile otellerin, kütüphanenin, dükkan tarzında yeme içme mekanlarının, alışveriş mekanlarının bulunacağı, Haliç’in kenarında denize nazır bir proje şu anda başarılı bir şekilde yürütülüyor."

Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak projenin bir an evvel tamamlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, "İnşallah açılışında Beyoğlulu hemşerilerimizle birlikte olacağız. Sağlıklı ve mutlu günler önümüzde. Biz de büyük bir heyecanla bu projenin tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

