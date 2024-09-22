  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki kat eleştiri! Zam yapılırsa şaşırmayız: O yıldız gündem oldu: Maça damga vurdu...

Benfica'da oynayan Kerem ve Orkun'un 'helal kesim' hassasiyeti

Tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda neler olmuş neler! 115 milyon TL ve altınlar nerede?

Türkiye enerji oyununu değiştiriyor! İşte Batı’yı şoke edecek hamle

Türkiye'den ABD'ye bomba talep! İki sayfalık listede bakın neler var

Dört gözle bakın kimleri bekliyor! Skandal iddia ortalığı ayağa kaldıracak! Ego'ların savaşı başladı mı?

Yaşı: 10 suçu: Filistin bayrağı taşımak! Alman polisinden utanç verici kovalama

Boş yapma Nasrallah! Kurusıkı tehditleriniz artık kimseyi korkutmuyor

İstanbul’da sıradan bir gün: 2 metrobüs 1 otobüs kazası!

TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı
Yaşam Ters yönde son sürat böyle ilerledi!
Yaşam

Ters yönde son sürat böyle ilerledi!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 19:01:00 -

Bursa'da anayolda ters yönde ilerleyen araç herkesin canını tehlikeye attı.

Bursa'da otomobil anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa Yenişehir Yolu üzerinde anayolda ters yöne giren otomobil sürücüsü, geri dönmek yerine ters yönde kilometrelerce ilerledi.

Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen yolundan dönmeyen sürücü ne kendini, ne de başkalarını düşündü.

Şans eseri kazaya karışmayan sürücü yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra bağlantı yoluna girip gözden kayboldu.

Birbirinden ilginç çözüm yolları! Bu fikirler hayatınızı kolaylaştırabilir
Birbirinden ilginç çözüm yolları! Bu fikirler hayatınızı kolaylaştırabilir

Yaşam

Birbirinden ilginç çözüm yolları! Bu fikirler hayatınızı kolaylaştırabilir

Bu yıl hazırlıklar erken başladı! Bir kavanozu 1200 liraya satılıyor
Bu yıl hazırlıklar erken başladı! Bir kavanozu 1200 liraya satılıyor

Yaşam

Bu yıl hazırlıklar erken başladı! Bir kavanozu 1200 liraya satılıyor

400 yıllık evler turizme kazandırılıyor
400 yıllık evler turizme kazandırılıyor

Yaşam

400 yıllık evler turizme kazandırılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23