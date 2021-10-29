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Ekonomi Ters dolarizasyon dönemindeyiz
Ekonomi

Ters dolarizasyon dönemindeyiz

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, “Ters dolarizasyon gerçekleşiyor. Şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:29:00 -
Ters dolarizasyon dönemindeyiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ‘Enflasyon Raporu 2021-IV Bilgilendirme Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Enflasyon hedeflere yansıyacak

Kavcıoğlu, 2021 sonu enflasyon tahminini 4.3 puan arttırarak yüzde 14.1’den yüzde 18.4’e yükselttiklerini belirtti. Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını, 2022 sonunda yüzde 11.8’e ve 2023 sonunda ise yüzde 7’ye gerileyip orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngördüklerini kaydetti.

İktisadi faaliyet güçlü

İktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde güçlü seyrettiğini de aktaran Kavcıoğlu, şöyle konuştu: “Sanayi üretimi, temmuz-ağustos aylarında yükseliş eğilimini sürdürdü. Ciro endeksleri, yurt dışı talebin üçüncü çeyrekte özellikle ara malı ve sermaye malı sektörlerinde sanayi üretimini desteklemeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Aşılamanın hızlanması, küresel ekonomideki toparlanma sürecini destekliyor. Türkiye’de ve tüm dünyada aşılama oranlarının artmasıyla salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması, dış talebin iktisadi faaliyete katkısını arttıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Diğer yandan virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının da etkisiyle vaka sayılarında gözlenen artış, salgının seyrine ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.”

Kur dengeye gelecek

Kavcıoğlu, toplantıda habercilerin ve ekonomistlerin sorularını da yanıtladı. Kavcıoğlu, TL’yle ilgili bir soruya “Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz. Cari açık düzeltildiğinde kur dengeye gelecektir” cevabını verdi.

Baskı hafifliyor

Şahap Kavcıoğlu, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Ters dolarizasyon gerçekleşiyor. Şu ana kadar döviz tevdiat hesaplarında 40 milyar dolar çözülme var. Bunu nereden görüyoruz? TL mevduata baktığımızda 300 milyar liranın üzerinde bir TL mevduatında artış var. Dolayısıyla bu süreç zor bir süreç. Ama biz bu ters dolarizasyonun devamıyla kurlar üzerindeki baskının da hafifleyeceğini düşünüyoruz. İki şey önemli. Birincisi cari işlemler dengesinin sağlanması, ikincisi ise ters dolarizasyonun başarıyla sağlanması. Bunlar, kurlar üzerindeki baskıyı önemli ölçüyü alacaktır. Dolayısıyla o noktada şu ana kadar iyi gidiyoruz. Dolarizasyonda döviz tevdiat hesaplarında miktar olarak baktığınızda bir miktar çözülme var. Hem ihracatın artması hem yurt dışında çalışan Türk işçilerimizin yazın çok yoğun bir şekilde gelmesinin çözülmeyi artırdığını düşünüyoruz. Ama önemli bir miktara da döviz tevdiat hesaplarından TL’ye dönüşüm olduğunu görüyoruz.”

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