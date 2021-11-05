  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terörün finansmanının önlemesi amacıyla 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu
Gündem

Terörün finansmanının önlemesi amacıyla 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:44:00 -
Terörün finansmanının önlemesi amacıyla 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu. Bu çerçevede, terör örgütü PKK/KCK'ye finansman sağladığı yönünde makul sebepler dikkate alınarak kuruluş yeri Toronto olan Anadolu Kültür Vakfı ve 7 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.

Ayrıca, El Kaide, El-Nusra, DEAŞ'a finansman sağladığı bilgisine ulaşılan 3 kişi ve 2 şirketin mal varlıkları donduruldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'de enflasyon rekoru bekleniyor!
Ekonomi

İngiltere'de enflasyon rekoru bekleniyor!

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun Nisan 2022'de ülkede yüzde 5 civarına ulaşarak zirve yapmasını beklediklerini sö..
Cumhuriyet yazarı Yazgülü’nü dert bastı! 'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?'
Medya

Cumhuriyet yazarı Yazgülü’nü dert bastı! 'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?'

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, AK Parti’nin oylarının azalmamasının rahatsızlığını köşesinde dile getirerek ihtiyaç sahiplerine..
İGDAŞ, doğal gaz abonelerini uyardı
Gündem

İGDAŞ, doğal gaz abonelerini uyardı

İGDAŞ doğal gaz abonelerini; mesaj, mail ve sahte kampanya linklerine tıklamamaları konusunda uyardı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay