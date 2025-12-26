Terörün Finansmanına Neşter: 10 Yeni Karar, 4 İptal!
Türkiye, terörizmin finansmanıyla mücadelede kararlı adımlarını sürdürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan son kararlara göre, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 kişi ve 3 şirketin mal varlıkları dondurulurken, suç şüphesi ortadan kalkan 4 isim üzerindeki tedbirler kaldırıldı.
Mal Varlıkları Dondurulan İsimler ve Şirketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni karar kapsamında, terörün finansmanı suçuna ilişkin "makul sebeplerin" varlığı gerekçesiyle önemli kısıtlamalar getirildi:
FETÖ Bağlantılı Tedbirler: Mehmet Uncuoğlu, Enes Uncuoğlu, Salih Kendirkıran ve Esat Malbeleği’nin yanı sıra; ABD merkezli Vavenza Inc, Coral Port LLC ve Camilson LLC isimli şirketlerin mal varlıkları donduruldu.
DAİŞ İle İltisaklı İsimler: Terör örgütü DAİŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Enver Tursun, İzzet Aydoğmuş ve Mentar Bamja hakkında da mal varlığı dondurma kararı alındı.
4 Kişi Hakkındaki Karar İptal Edildi
Öte yandan, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında daha önce tedbir uygulanan ancak haklarında "makul şüphenin ortadan kalktığı" değerlendirilen 4 isim serbest bırakıldı. Sinan Öksüz, Sait Ali Gürsoy, Mehmet Ali Yiğit ve Zouhair Sahloul’un mal varlıkları üzerindeki dondurma kararı kaldırıldı.