Kendi sözüyle mat oldu! 5 dakika istifası gelecek mi?

ALİ KARAHASANOĞLU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklama yapıyor..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel için, “Sosyalist Enternasyonal’deki yoldaşlarından 5 dakikalık bir randevu koparabilmek için adeta yalvarıyor, eziliyor ve onurunu ayaklar altına alıyor” diyor..

CHP Sözcüsü Zeynel Emre cevap vermeye kalkıyor..

Versin, itirazımız yok.

Ama verdiği gerçekten cevap olsun..

Ne diyor Zeynel?

“ABD Dışişleri Bakanı, ‘Trump’tan 5 dakika randevu için bize yalvarıyorlar’ dedi; Sayın Erdoğan tek laf edemedi.”

Cevap bu mi şimdi?

Sayın Erdoğan, bizzat Özgür Özel’in sözlerini hatırlatıyor..

Ki Özel’in açıklamasını kendi ağzından verelim.

Muhterem, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı’na katılmış, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılması üzerine şunları söylemiş:

“Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil.”

Var mı itirazınız?

Gerek Özel’e soruyorum, gerek Zeynel Emre’ye ve gerekse CHP’lilere..

Cumhuriyet’inden Sözcü’süne, Birgün’üne kadar bütün CHP yanlısı medya da verdi, bu sözleri..

Eeee.

Sen bizzat randevu alamadığını söylüyorsun.

Ama parti sözcün, bizzat senin kabul ettiğin “randevu alamama”ya cevap vermiyor..

Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir açıklama yok iken.

Zurnanın son deliği konumundaki ABD Dışişleri Bakanı’nın, sonradan azar da işittiği bir açıklaması üzerinden, Tayyip Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz..

