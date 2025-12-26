  • İSTANBUL
Gündem Çöp poşetindeki cesedin sırrı çözüldü: Sümeyye’nin ölümünde kapıcı gözaltında
Çöp poşetindeki cesedin sırrı çözüldü: Sümeyye’nin ölümünde kapıcı gözaltında

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanın boş dairesinde çöp poşeti içinde bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, sitenin kapıcısı S.K. (27) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Olay, Fabrika Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Dairenin sahibi kontrol için girdiği evde, çöp poşetine sarılı halde kadın cesedi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesinde, cesedin bir gün önce kayıp başvurusu yapılan Sümeyye Durgun’a ait olduğu tespit edildi. Durgun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, sitenin kapıcısı S.K.’yi gözaltına aldı. İddiaya göre S.K. ile Durgun arasında bir ilişki bulunuyor, aralarında çıkan tartışma sırasında S.K.’nin genç kadının başına sert bir cisimle vurduğu öne sürülüyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

