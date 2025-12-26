Telefon değiştirmeye son

  • İSTANBUL
AB’nin yeni düzenlemeleri, akıllı telefon üreticilerini uzun vadeli yazılım desteği ve yedek parça teminine zorluyor. Avrupa merkezli Fairphone, cihazlarını modüler tasarımla geliştirerek batarya ve yedek parçaların kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilmesini mümkün kılıyor.

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketlerine yönelik yeni düzenlemelerle, akıllı telefon üreticilerinden cihazlara uzun yıllar boyunca yazılım güncellemesi sunmalarını, ayrıca yedek parça ve batarya teminini garanti altına almalarını zorunlu kılıyor. "Tamir hakkı" kapsamında getirilen bu yeni yükümlülükler, üreticilerin tasarım anlayışını ve güncelleme politikalarını doğrudan etkiliyor.

 

Apple, iPhone modellerine ortalama 5 ila 6 yıl boyunca iOS ve güvenlik güncellemeleri sunuyor. Samsung ise, Galaxy S ve Z serilerinde 7 yıla kadar Android ve güvenlik güncellemesi vaat ediyor.

Google da Pixel serisinde 7 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi sunacağını duyurarak, uzun ömürlü kullanım odaklı yaklaşımını ortaya koydu. Xiaomi ve Oppo gibi Çinli üreticiler de rekabete uyum sağlamak için amiral gemisi modellerinde yazılım desteği sürelerini uzatmaya başladı.

Avrupa merkezli Fairphone, cihazlarını modüler tasarımla geliştirerek batarya ve yedek parçaların kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilmesini mümkün kılıyor.

