Şaka değil gerçek... Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor
Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Cimbom, transferde ters köşeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yeni yıldızının 2. Lig'den gelebileceği öğrenildi. İşte gündem oluşturan transfer haberinin detayları...