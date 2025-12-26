  • İSTANBUL
Şaka değil gerçek... Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Şaka değil gerçek... Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor

Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Cimbom, transferde ters köşeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yeni yıldızının 2. Lig'den gelebileceği öğrenildi. İşte gündem oluşturan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Şaka değil gerçek... Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim iddia ortaya atıldı.

#2
Foto - Şaka değil gerçek... Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor

Önceliğini orta saha ve kanat bölgesine veren sarı-kırmızılılarda bir fırsat transferi gündeme geldi.

#3
Foto - Şaka değil gerçek... Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor

Fransa 2. Lig ekiplerinden St. Etienne'de mutsuz olan Pierre Ekwah'ın takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

#4
Foto - Şaka değil gerçek... Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor

Oyuncu, kendisinin isteği dışında satın alma opsiyonun devreye girdiğini iddia ederek Fransa'da oynamayı reddediyor.

#5
Foto - Şaka değil gerçek... Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor

Kulübü ise Gana asıllı oyuncuyla sözleşme imzalayacak takımı FIFA yaptırımlarıyla tehdit ediyor. Yeni Asır'ın haberine göre, Pierre Ekwah altın bir fırsat olarak Galatasaray'ın önüne düştü.

#6
Foto - Şaka değil gerçek... Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor

Sarı-kırmızılıların dışında Serie A'dan Udinese ve İskoçya'dan Rangers, Gana asıllı sol ayaklı ön libero ile ilgileniyor

