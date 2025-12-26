  • İSTANBUL
Rus muhalif lidere hapis cezası

Rusya'da muhalif Sol Cephe lideri Sergei Udaltsov'a 6 yıl hapis cezası verildi. Ceza gerekçesi olarak "terörizmi meşrulaştırdığı" gösterildi.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalifi ve Sol Cephe hareketinin lideri Sergey Udaltsov’un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Udaltsov’u terörizmi meşrulaştırmak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Udaltsov ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Rus bağımsız medya kuruluşu Mediazona’nın haberine göre Udaltsov, açlık grevine başlayacağını söyledi. Udaltsov, cezasını yüksek güvenlikli bir cezaevinde çekecek.

Suçlama Ülkedeki Sol Cephe hareketinin lideri Sergei Udaltsov, geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı.

 

Mediazona’ya göre Udaltsov’a yöneltilen suçlamalar, terör örgütü kurmakla suçlanan bir Rus aktivist grubunu desteklemek amacıyla internette yayınladığı bir makaleden kaynaklanıyor.

Söz konusu aktivistler, bu ayın başlarında 16 ila 22 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Udaltsov, 2011-2012 yıllarında Rusya’da parlamento seçimlerinde yaygın hile yapıldığına dair haberlerin tetiklediği kitlesel protestolar sırasında önde gelen bir muhalefet figürüydü.

Udaltsov, Şubat 2012’de dönemin Devlet Başkanı Dmitry Medvedev’in çeşitli muhalefet figürleriyle yaptığı bir toplantıya katılmıştı.

