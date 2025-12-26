  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Bakanlık kapılarını sonuna kadar açtı! Tam 100 yeni müfettiş yardımcısı için dev kadro ilanı geldi!
Ekonomi

Bakanlık kapılarını sonuna kadar açtı! Tam 100 yeni müfettiş yardımcısı için dev kadro ilanı geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakanlık kapılarını sonuna kadar açtı! Tam 100 yeni müfettiş yardımcısı için dev kadro ilanı geldi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş dünyasındaki denetim ağını güçlendirmek amacıyla büyük bir istihdam hamlesi başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7, 8 ve 9'uncu derecede açık bulunan iş müfettiş yardımcısı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden 50, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 50 olmak üzere 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım platformu veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden gerçekleştirecek.

 

26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak başvurular, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

Adaylarda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendinde yazılı nitelikleri taşımak", "İş müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yapılacağı 2026 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak", "2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 1. maddedeki her grup için ayrı ayrı belirtilen puan türlerinin birinden belirlenen taban puan veya üzerinde puan almak" gibi şartlar aranacak.

DSİ personel alımı başvuruları nereden, ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?
DSİ personel alımı başvuruları nereden, ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Ekonomi

DSİ personel alımı başvuruları nereden, ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

SGK’ya büyük takviye! 1000 sözleşmeli personel alınacak!
SGK’ya büyük takviye! 1000 sözleşmeli personel alınacak!

Ekonomi

SGK’ya büyük takviye! 1000 sözleşmeli personel alınacak!

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"
Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünya

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı
Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı

Yerel

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23