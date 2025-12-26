  • İSTANBUL
Dünya Taliban karşıtı ABD işgali dönemindeki eski emniyet müdürü İran'da öldürüldü
Taliban karşıtı ABD işgali dönemindeki eski emniyet müdürü İran'da öldürüldü

ABD ve NATO destekli eski Afgan yönetiminde Tahar ve Baglan vilayetlerinin emniyet müdürü olan İkramuddin Seri Çarşamba günü Tahran'daki ofisinin önünde silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Radio Free Europe'un Afganistan servisi Radyo Azadi, Seri'nin Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinin ardından İran'a kaçan ve İslam Emirliği karşıtı faaliyetlerini buradan sürdüren bir figür olduğunu bildirdi.

İslam Emirliği yönetimine muhalif kaynaklar Seri'nin Tahran'da öldüğünü doğrularken aynı olayda bir arkadaşının da öldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını belirttiler.

Radyo Azadi'ye göre bu, son birkaç ay içinde İran'da İslam Emirliği karşıtı bir isme düzenlenen ikinci suikast.

 

Taliban'ın Afganistan'da yeniden İslam Emirliği yönetimini teşkil etmesinin ardından ABD destekli eski yönetimden çok sayıda isim, askeri personel ve eski Afgan hükümetinin üyeleri İran da dahil olmak üzere komşu ülkelere kaçmıştı.

Bu bağlamda Tahran'ın İslam Emirliği ile ilişkileri “nispeten iyi” olarak tanımlanıyor ancak Tahran, İran topraklarında ikamet eden Afgan muhaliflerin İslam Emirliği'ne karşı faaliyetlerini sürdürmelerine izin veriyor.

Kaynak: Mepa News

