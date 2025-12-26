  • İSTANBUL
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Devlet ve millet el ele tarihi bir mücadele ortaya koydu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "asrın felaketinin" ardından devlet ve milletin el ele vererek yaraları sarmak için tarihi bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yarın Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenerek bağımsız bölümlerin tamamının hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "asrın felaketinin" ardından devlet ve milletin el ele vererek yaraları sarmak için tarihi bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz süren çalışmalarla "Asrın İnşa Seferberliği"nin hayata geçirildiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Umudu büyüten, dayanışmayı güçlendiren bu büyük seferberlik, kararlılığın ve inancın en somut göstergesi oldu. Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'da düzenlenecek 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı programla bu büyük emek taçlanacak, bağımsız bölümlerin tamamı hak sahibi kardeşlerimize teslim edilecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Paylaşımda, tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek yapılara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Teşekkürler sayın cumhurbaşkanımız

Ülkemize her alanda çağ atlatan 100 yılda yapılmayan hizmeti 20 yılda yapan adama REİS DERLER.
