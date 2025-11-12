  • İSTANBUL
Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli'ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!
Gündem

Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli'ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli’ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, Terör süz Türkiye sürecini hedef alarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik hakaretleri nedeniyle açılan davada İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. 16 Eylül'de tutuklanan Özeller için tahliye kararı verildi.

57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller ilk duruşmasın acıktığı İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraat ederken “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

Duruşmaya Özeller'in eşi, anne ve babası dışında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti milletvekilleri, şehit annesi Pakize Akbaba ile şehit eşi Yıldız (Namdar) Hemşire de katıldı.

 

BAHÇELİ KAMU GÖREVLİSİ DEĞİL

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, şikayetçi MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bir kamu görevlisi olmadığını anlatırken, "Selahattin Demirtaş milletvekiliyken, 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' demişti. Bu durumda Demirtaş'ın heykel dikmesi de kamu görevi sayılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Savcı, Özeller'in halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından beraatını, tweetler ve 12punto'daki röportajından dolayı cezalandırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme ilk duruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatına “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve tahliye kararı verildi.

ÖZDAĞ DA DURUŞMADAYDI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Çağlayan'daki duruşmaya katıldı. Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Orkun Özeller albayın babası ve annesi ile kararı bekliyoruz" diyen Özdağ ayrıca, "Pakize ana ve Öcalan duruşmalarında bütün Türkiye’nin tanıdığı şehit eşi Yıldız hemşire mahkeme kapısındayız. Sadece bu fotoğraf Türkiye’nin sürüklendiği noktayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.  

Kul

Adam vatanı için mücadele etmiş.sehit analarının sesi olmuş.birakin yargılamayı madalya takilmali.
