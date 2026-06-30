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Ev ev şiddetle mücadele: Kadın Jandarmalar köyleri tek tek geziyor

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Ev ev şiddetle mücadele: Kadın Jandarmalar köyleri tek tek geziyor

Yozgat'ta kadın jandarmalar, şiddet mağduru kadınların tek tuşla yardım çağırmasını sağlayan Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) uygulamasını tanıtmak için köy köy dolaşıyor.

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Foto - Ev ev şiddetle mücadele: Kadın Jandarmalar köyleri tek tek geziyor

Merkeze bağlı Büyükincirli köyüne giden kadın jandarmalar, evleri ziyaret ederek, kadınlara şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi. Vatandaşlara broşür de dağıtan ekipler, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükleyerek, kullanımı hakkında bilgi verdi. Köy muhtarı Sedat Zorlusoy, jandarmanın ev ev dolaşarak kadınları şiddete karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

#2
Foto - Ev ev şiddetle mücadele: Kadın Jandarmalar köyleri tek tek geziyor

Jandarma ekipleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Zorlusoy, "Köyümüzün ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de ekipler ev ev dolaşarak ve toplantı düzenleyerek vatandaşlarımızı bilgilendirdi. Bu faaliyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

#3
Foto - Ev ev şiddetle mücadele: Kadın Jandarmalar köyleri tek tek geziyor

Köy sakinlerinden Raziye Güngördü de jandarmanın köylerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade etti.

#4
Foto - Ev ev şiddetle mücadele: Kadın Jandarmalar köyleri tek tek geziyor

Güngördü, "İl Jandarma Komutanlığından Ayşe Hanım, bizleri KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi. Açıkçası KADES'i ve yardım işaretini bilmiyorduk. Bizleri aydınlattıkları için komutanlarımıza çok teşekkür ederiz. Biz onlara, onlar da Allah'a emanet. Komutanlarımızı ve askerlerimizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ev ev şiddetle mücadele: Kadın Jandarmalar köyleri tek tek geziyor

Yeter Laleli ise uygulamayı telefonlarına yükleyen ekiplere, destekleri ve bilgilendirme için teşekkür etti.

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