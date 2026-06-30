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Gündem Pavyona dönen devlet hastanesinde bir skandal daha! Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Gündem

Pavyona dönen devlet hastanesinde bir skandal daha! Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Son olarak, mesai saatleri içinde bir güvenlik görevlisinin bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü görüntülerle kamuoyunda büyük infiale yol açan devlet hastanesinde skandal bir olay daha yaşandı.

Eskişehir'de Sivrihisar Devlet Hastanesi Müdürü T.Y.'nin, personel A.D.'yi darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Darp edildiğini öne süren A.D., ilk saldırının ardından yaşananları beyin travması nedeniyle hatırlamadığını söylerken, ikinci kez darbedildiğini ise kamera kayıtlarından öğrendiğini ifade etti. Olayla ilgili Eskişehir Valiliği inceleme başlattı.


Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde, iddiaya göre hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 3 ay önce yaşanan olayda, tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü öne sürüldü.
T.Y.'nin A.D.'yi darbettiği anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Müdürün kendisini darbettiğini iddia eden A.D., olayın hastanede bir personel arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından geliştiğini belirtti.
A.D., "İlk darbeden sonra olan her şeyi beyin travmasına bağlı olarak hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında ikinci darbedildiğimi kamera kayıtlarından soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim. İnceleme başlatılmasını talep ettim. Umarım bunlar karşılık bulur" dedi.

 

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından Eskişehir Valiliği'nin hastane müdürü T.Y. hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

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