En popüler ürün Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Anker’in yeni premium kulak üstü kulaklıkları Soundcore Space 2 modeli, Türkiye’de satış kanallarından 8.998 TL’lik bir fiyat etiketiyle satın alınabilecek. Peki cihaz nasıl özellikler sunuyor? Soundcore Space 2, uçak motorları, metro gürültüsü ve diğer arka plan gürültüleri gibi düşük frekanslı sesleri azaltan gelişmiş 4 aşamalı aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle geliyor. 40 mm çift katmanlı diyafram sürücüleri sayesinde güçlü baslar, doğal vokaller ve net tizler sunabilen cihaz, LDAC teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü ses aktarımını da destekliyor. Hem şık tasarım hem de konforlu kullanıma sahip kulaklık pil ömrü konusunda da çok iddialı. ANC açıkken 50 saate, kapalıyken ise 70 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. 5 dakika şarjla 4 saat kullanım sunabildiğini de ekleyelim.