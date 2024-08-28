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Gündem Terörsevici Avrupa'dan bir skandal daha! Yine PKK propagandası: Teröristleri konuşturdular
Gündem

Terörsevici Avrupa'dan bir skandal daha! Yine PKK propagandası: Teröristleri konuşturdular

Yeniakit Publisher
2024-08-28 16:12:00 - 2024-08-28 16:13:53
Terörsevici Avrupa'dan bir skandal daha! Yine PKK propagandası: Teröristleri konuşturdular

Fransız-Alman televizyon kanalında terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Sözde belgeselde terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu gözlendi.

Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir sözde belgesel yayınlandı.

Televizyon kanalının terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belgeselde, Fransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan röportaja yer verildi.

Terör örgütünü öve öve bitiremediler

Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.

PKK nasıl finanse ediliyor?

PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiğine değinilen belgeselde, Avrupa genelinden her yıl örgüte yaklaşık 20 milyon avro tutarında para akışı sağlandığı belirtildi.

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