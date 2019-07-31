Terörle mücadele sürüyor… Etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsalında bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:24
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de belirtildi.
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