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Terörizme karşı Türk-İran ittifakı

Tahran’da buluşan Türk-İran Ortak Çalışma Grubu, terör örgütlerine karşı birlikte hareket etme kararı aldı. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, “PKK dahil güvensizlik oluşturan tüm örgütlere ortak operasyonlar yapabiliriz. Operasyonlar nerede gerekliyse yapılacak” dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:51
Terörizme karşı Türk-İran ittifakı

Terör örgütlerinin saldırılarından canı çok yanan Türkiye ve İran, teröristlere karşı ortak hareket etme konusunda bir adım daha attı.... ‘Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu 3. Toplantısı’na katılmak üzere Tahran’da bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İranlı mevkidaşı Hüseyin Zülfikar ile çeşitli güvenlik konularını içeren mutabakat zaptı imzaladı.

Güvenlikten Sorumlu İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, iki ülkenin gerektiği takdirde terör örgütlerine karşı ortak operasyon yapabileceğini söyledi. Terör örgütlerini daha ciddi şekilde hedef alacaklarını kaydeden Zülfikari, iki ülkenin daha hızlı ve daha çok istihbarat paylaşımında bulunacağını ifade etti.

Silahlı eylem bitti

Yapılacak ortak operasyonların, terör örgütü PKK’yı da kapsayıp kapsamadığına ilişkin suruyu cevaplayan Zülfikari, “Operasyonlar nerede gerekliyse yapılacak. PKK ya da başka örgüt fark etmiyor. Bu, güvensizlik oluşturan ve terörist hareketlerde bulunan herkesi kapsıyor. Silahlı eylem dönemi artık bitmiştir. Herkesin sözü varsa, bunu siyasi faaliyetler dile getirmeli. Bir grubun herhangi bir yerde herhangi bir isim ve unvan adı altında silaha sarılması geçersizdir” ifadelerini kullandı.

İran’da PKK’nın kolu YRK

İran’da PKK’nın uzantısı YRK var. Bu örgüt, PKK ve YPG kadar etkin olamasa da dönem dönem terör eylemleri gerçekleştirdi.

Türk İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de, iki ülkenin; terör, düzensiz göç, her türlü kaçakçılığa karşı işbirliğini artırıp, suç mekanizmalarını bir an önce bertaraf edeceğini ifade ederek, “Terör, kaçakçılık ve düzensiz göç ile mücadele ve iki ülke arasındaki suç ve suçlularla mücadele konusunda karar aldık. Almış olduğumuz bu kararları süratle daha önce olduğu gibi bundan sonra da etkin bir şekilde uygulama konusunda hemfikir olduk” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:51
  1. İran
  2. Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu 3. Toplantısı
  3. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce
  4. Hüseyin Zülfikar
  5. Güvenlikten Sorumlu İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari
  6. Terör örgütleri
  7. PKK
  8. YRK
  9. İran’da PKK’nın uzantısı YRK
  10. Türk İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce

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