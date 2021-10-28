‘Terörizm’ kararı İsrail’deki koalisyon hükümetini çatlattı

İsrail'de Filistinli kurumları hedef alan 'terörizm' kararı, kırılgan koalisyon içerisinde bir çatlağa yol açtı.

22 Ekim'de Savunma bakanı Benny Gantz'ın imzasıyla hayata geçen karar kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren 6 Filistinli insan hakları grubu "terörist" ilan edildi.

Gantz'ın karar öncesinde koalisyonun diğer ortaklarını yeterince bilgilendirmemesi ve koalisyondaki sol partilerin tepkisini çekecek bir karar alması krize yol açtı.

Bazı uzmanlar Gantz'ın hamlesini "koalisyon ortaklarının imajını zedelemek için atılmış siyasi bir adım" olarak niteledi.

Şimdiye dek koalisyondaki sol partiler, sağ partilerin uyguladığı politikalara yönelik eleştirilerini açıkça yapmaktan kaçınmıştı. Ancak son hamleyle beraber tüm kırmızı çizgilerin aşıldığı vurgulanıyor.

Gantz'ın kararına karşı bir medya kampanyası başlatılmış durumda. Bunun yanı sıra koalisyon ortaklarından Meretz'in lideri ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Gantz'ı "bu kararı almaya iten bulguları paylaşmaya" çağırdı. İşçi Partisi lideri ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli de Gantz'ı eleştirdi.

İsrail'in 'kırılgan' koalisyon hükümeti

İsrail'de 8 partili koalisyon birçok açıdan oldukça kırılgan bulunuyor. 120 sandalyeli Knesset'te hükümet 61 sandalyeye sahip. Tek bir vejkilin dahi hükümete desteğini çekmesi, koalisyonu yıkıyor.

Birçok seçim ve sancılı görüşme sonrasında kurulan hükümetin dağılmasının, İsrail'i yeni bir siyasi krize sokacağı düşünülüyor.

Koalisyonu oluşturan partiler şu şekilde:

- Yesh Atid (Merkez, Liberalizm, Liberal Siyonizm): 17 sandalye, 7 bakan, 2 bakan yardımcısı

- Mavi-Beyaz ittifakı (Merkez, Sosyal Liberalizm, Siyonizm): 8 sandalye, 4 bakan, 1 bakan yardımcısı

- Yamina (Sağ ve Sol unsurlar, Dini Siyonizm, Ulusal Muhafazakarlık, Siyonizm, Ekonomik Liberalizm): 7 sandalye (bir vekil hükümeti desteklemedi), 3 bakan, 1 bakan yardımcısı

- İşçi Partisi (Merkez Sol, Sosyal demokrasi, İşçi Siyonizmi): 7 sandalye, 3 bakan

- İsrail Evimiz (Sağ, Ulusalcılık, Revizyonist Siyonizm): 7 sandalye, 4 bakan

- Yeni Umut (Merkez Sağ, Sağ, Ulusal Liberalizm, Siyonizm): 6 sandalye, 4 bakan

- Meretz (Sol, Sosyal Demokrasi, İşçi Siyonizmi): 6 sandalye, 3 bakan, 1 bakan yardımcısı

- Ortak Arap Listesi (Muhafazkarlık, İslamcı Demokrasi, Arap hakları): 4 sandalye, bakan yok, 1 bakan yardımcısı