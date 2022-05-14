Teröristin sigarasını yakan Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nu tokatladı

Altılı masada HDP’nin gizli şekilde rol alması PKK’nın tepkisini çekti. Terör örgütünden azarı işiten HDP’liler, CHP’ye seslerini daha sert yükseltmeye başladı.

Independent Türkçe’den Faik Bulut’a konuşan Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasındaki görüşmeyi anlattı.

Bir süre önce Kılıçdaroğlu ile kahvaltı yaptıklarını; CHP liderinin Millet İttifakı ve CHP'nin Kürt meselesine bakışını, bilhassa HPD'ye yönelik baskı, zulüm ve tutuklamalar konusundaki suskunluklarını eleştirdiğini anlatan Türk şunları kaydetti:

“Bu münasebetle dedim ki: Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listelerinden seçime katılıp milletvekili olmamız nedeniyle Genel Başkan Erdal İnönü'ye şiddetli eleştiriler yöneltildi. Mesela, 'Bölücüleri kanadınız altına alıyorsunuz' denildi. Buna rağmen İnönü, her türlü karalama ve suçlamayı göğüsledi; bizlere sahip çıktı, yaptığının isabetli olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu'na, Kürt sorunun çözümüne ilişkin ilk kuralın bu meseleyi sahiplenip içselleştirmek olduğundan bahisle, buna göre bir plan ve program yapılmasını önerdim. Aksi takdirde, sözü çokça edilen toplumsal demokrasi ve özgürlüklerin yarım kalacağını, başarısız olacağını söyledim. Dedim ki: 'Sayın Kılıçdaroğlu, siz neden uzak duruyorsunuz HDP ve Kürtlerden?' Doğrusu, hiç renk vermedi ve ses çıkarmadı.”

Teröristin sigarasını yaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “HDP'nin elindeki PKK ile iltisaklı belediyelere kayyum atadık ve bunu Bayburt'ta bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum; PKK'nın şah damarını kestik. Dağ kadrosunun, bütün lojistik desteğini burada belediyelerden sağlıyorlardı. Bize kayyum atadık diye kızıyorlar. Ama bizden önce neredeyse her belediyeye Kandil'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan Mardin'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk'e sorsun. Belediye başkanıyken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp, sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun” demişti.