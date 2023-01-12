Teröristlikten arta kalan zamanlarda espri de yapıyorlar... HDP'li vekil: ‘PKK ile hiçbir bağımız yok’

Terör örgütü PKK’ya her seferinde açık destek veren, terör örgütlerinin kanalına katılarak örgüt sözcülüğüne soyunan HDP’nin, her geçen gün Kandil ile bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kimileri bunu görmezden gelse de Türkiye partisi olduğu iddiasında bulunan HDP’nin PKK ile bağlantısı ortada.

Son günlerde canlı yayın programlarına katılan HDP’liler ise bu bağı inkar etme peşinde.

Eş başkanlara göre, dağda terör örgütü PKK’nın teröristleriyle evli vekilleri çıkan, PKK paçavrası giyip, Türk Devleti’ne iftira atan ve bir kez olsun terör örgütü diyemeyen HDP’nin, PKK ile ilişkisi yokmuş.

HDP Eş Genel Başkanı Meral Danış Beştaş, CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv’de Ayşenur Arslan’ın canlı yayın konuğu oldu.

‘PKK İLE BAĞIMIZ YOK’

‘PKK ile bir bağınız var mı?’ sorusuna cevap veren Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK ile partisinin hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu.

‘BİZ TALİMATLARI HALKTAN ALIRIZ’

Beştaş, ‘Tabii ki bir bağımız yok, biz talimatları halktan alırız. Biz kararlarımızı yetkili kurumlarımızdan alırız. Bu kadar absürt, bu kadar boş bir iddia olabilir mi?’ ifadelerini kullandı.

TERÖRİST CENAZESİNİ TESLİM ALDI

HDP’li Beştaş, bu açıklamaları yapsa da arşiv gerçekleri ortaya koymaya devam ediyor.

2017 yılında Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen 5 PKK’lı teröristten 2’sinin cenazesi, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora tarafından teslim alındı.

‘TERÖRİST CENAZELERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Gene arşivden çıkan bir başka kayıtta ise 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Meral Danış Beştaş, TBMM kürsüsünden terör savunuculuğu yapmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, terörist cenazelerine gitmeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.