Teröristlerle 100 metre mesafede bir gece...

Şırnak Bestler Dereler’de biri ‘kırmızı’, diğeri ‘turuncu’ listede olmak üzere 10 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı. Terör örgütü PKK’nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman’ın da aralarında bulunduğu teröristlerin Irak üzerinden Türkiye’ye sızdığı bilgisi alındı.

İHA’lardan alınan görüntüler, anlık olarak alandaki Jandarma Özel Harekat (JÖH) timine aktarıldı.

Ayak izinden takip

Sınırın sıfır noktasına inen JÖH timi, 4 teröristi öldürdü. 6 PKK’lı ise orman ve derin vadilere girerek, izini kaybettirdi. JÖH timi, ayak izlerini takip ederek kaçan 6 teröristin 10 kilometre uzaktaki bir mağarada saklandığını belirledi ve etrafını sardı. Geceyi teröristlere 100 metre mesafede ağaç ve çalılıkların altında geçirdi. Şafakla birlikte girilen çatışmanın ardından 6 terörist öldürüldü. Operasyonda öldürülen Fırat Şişman’ın başına 10 milyon TL ödül konmuştu.