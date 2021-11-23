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Gündem Teröristlerin üç belalısı! Hainlere kâbus yaşatıyorlar
Gündem

Teröristlerin üç belalısı! Hainlere kâbus yaşatıyorlar

Jandarma ve emniyete ait insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU), bu yıl 40 bin 661 saat uçuş yaparak, yer tespitiyle 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 14:14:00 -
Teröristlerin üç belalısı! Hainlere kâbus yaşatıyorlar

 

İçişleri Bakanlığının, terör örgütü PKK'ya yönelik "Terörü kaynağında yok etme" ve "Savunma değil taarruz" stratejileriyle başlattığı operasyonlarda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla yurt içindeki terörist sayısı 180'in altına düştü. Yürütülen operasyonlarda insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU), etkin şekilde kullanıldı. İHA, SİHA ve İKU'lar bu yıl 40 bin 661 saat uçuş gerçekleştirdi. İHA, SİHA ve İKU'lar, yaptıkları yer tespitiyle 2021'de bugüne kadar 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı. Bu teröristlerden 21'i SİHA ile etkisiz hale getirildi. Ayrıca İHA, SİHA ve İKU'lar tarafından örgüte ait 30 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

 

 

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