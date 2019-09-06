Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim geri adım attı: Pazarlık etmeye hazırız

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı Demokratik Birlik Partisi (PYD) Sözcüsü Müslim">Salih Müslim, Suriye hükümetiyle barış görüşmelerini yeniden başlatmak için Şam'la pazarlık etmeye hazır olduğunu söyledi.

Tel Abyad'daki bir toplantıda konuşan PYD Sözcüsü Müslim">Salih Müslim, geçmiş dönemlerde zaman zaman Şam yönetimi ile görüşmelere katıldıklarını ve yeniden katılmaya hazır olduklarını belirtti.

Esed'i tehdit etmişti

"Daha önce Şam'a gittik ve tekrar gideceğiz." ifadelerini kullanan Müslim, barış görüşmelerini yeniden başlatmak için Şam yönetimi ile pazarlık edeceklerini söyledi.

Daha önce, Suriye Hükümeti ve Suriye Demokratik Meclisi arasındaki müzakereler Suriye Demokratik Güçleri'nin (DSG) yer alacağı ve MSD'nin yönettiği bölgelerde bir uzlaşmaya varılamadığı için başarısız olmuştu.