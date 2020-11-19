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Yerel Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi
Yerel

Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi

Bitlis’te yürütülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait toprağa gömülü silah ve mermiler ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:37:00 -
Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis'in Tatvan ilçesi, Anadere köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 18 Kasım 2020 tarihinde “Şehit Uzman Jandarma I.Kademeli Cavuş Sedat Köroğlu 2020-81 Operasyonu” icra edilmişti.

Operasyon kapsamında 18 Kasım günü Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 1 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah, 3 bin 450 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 24 adet büyük pil, 1 adet 12V akü, 2 kilogram kına ve 6 kutu ağda ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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