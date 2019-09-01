Teröristleri korku sardı! 'Onlar Türkiye'nin operasyonunu istiyor'

Terör örgütü PKK'nın çatı örgütü olan Suriye Demokratik Meclisi'nin sözde Eş Başkanı Emine Ömer, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ömer, Suriye Hükümeti'nin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatı desteklediğini söyledi.

Terör örgütünün uzantısı Suriye Demokratik Meclisi sözde Eş Başkanı Emine Ömer, Amerikanın Sesi'ne konuştu. Ömer, Şam'ın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekatını desteklediğini ifade etti.

PKK'lı Ömer, röportajında "Rejimin beklentisi, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi. Böylece bizim de zayıf düşürülerek rejimin tüm şartlarına teslim olmaya mecbur kalmamızdır. Biz bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Henüz hazır değil"

Suriye rejimi ile ilişkilerin geleceğine dair konuşan MSD Eşbaşkanı, “Rejim ile askeri ve güvenlik konularında işbirliğimiz sürüyor. Ancak rejim siyasi bir çözüme henüz hazır değil” ifadelerini kullandı.