Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 17 Nisan gecesi itibarıyla karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'nu devam ederken Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde de teröristlere geçit verilmiyor.
YENİ AKİT ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 17 Nisan gecesi itibarıyla karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'nu devam ederken, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde de teröristlere geçit verilmiyor. Konuyla alakalı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.