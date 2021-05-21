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Teröristlere sınırdan geçit yok!
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Gündem Teröristlere sınırdan geçit yok!
Gündem

Teröristlere sınırdan geçit yok!

Kahraman Mehmetçiklerimizin sınırda ve sınır ötesindeki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Milli savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Suriye’den ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı teröristin hudut kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 15:04:00 -
Teröristlere sınırdan geçit yok!

 Yeni Akit  Ankara 

Kahraman Mehmetçiklerimizin sınırda ve sınır ötesindeki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Suriye’den ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı teröristin hudut kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.

Teröristlerin korkulu rüyası hudut kartalları!

Sınırlarımızdan ülkemize girerek kanlı eylemler yapmayı hedefleyen teröristlerin korkulu rüyası haline gelen hudut kartalları teröristlere geçit vermiyor. Son olarak Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DAEŞ terör örgütüne bağlı bir terörist ülkeye girmeden hudut kartalları tarafından yakalandı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı” ifadeleri kullanıldı.

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