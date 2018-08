Teröristlere büyük şok! Tam 2 sene önce başlamıştı

Türkiye tarafından iki yıl önce, 24 Ağustos'ta saatler 04.00'ü gösterdiğinde hudut güvenliğini sağlamak, sınırları terör örgütlerinden temizlemek için büyük bir askeri harekat başlatıldı. Topçu ve çok namlulu roketatar atışlarıyla başlayan ve 7 ay süren Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sınırıyla teması tamamen kesildi, PKK/PYD/YPG'nin sınır boyunca terör koridoru kurup Akdeniz’e çıkma planına darbe vuruldu. Harekatla güvenli hale getirilen bölgeye yüzbinlerce sivil döndü.

AA muhabirinin Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcının 2. yılı dolayısıyla derlediği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesi amacıyla 24 Ağustos 2016'da saat 04.00'te askeri harekat başlatıldı.



HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Harekat kapsamında ilk atışlar topçu bataryaları ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) yapıldı, 04.05'te daha önceden belirlenmiş belli noktalardan geçiş için iş makineleriyle geçitler açıldı. Yaklaşık iki saat süren top ve ÇNRA atışlarının ardından 06.08'de ilk hava harekatı icra edildi. Sonrasında saat 06.10 ve 06.30'da hava harekatları tekrarlandı. Harekatın başında yapılan ilk atışlarla tespit edilen 70 hedef tam isabetle vurularak imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Keklice ve Cerablus bölgesindeki hedeflere yönelik hava taarruzu sonucu da 12 hedefin tamamı vuruldu.

Harekata "Fırat Kalkanı Harekatı" adının verildiği duyurulurken, yapılan ilk açıklamalarda, "23 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roket saldırıları üzerine, halkımızın can ve mal güvenliğini korumak ve yapılan sınır ihlallerini önlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon başlatılmıştır. Bu kapsamda düşman unsurlarına cevap ve her türlü terörist grupla mücadele amaçlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün saat 04.00 itibariyle daha önceden belirlenen DEAŞ hedeflerine yönelik topçu atışı başlamıştır" ifadesi kullanıldı.



Cerablus ve çevresinde ilk etapta 81 hedefin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Saat 08.16 itibariyle 294 topçu ateşi yapılmış, ayrıca sabah saat 06.08 ile 07.50 arasında Hava Kuvvetlerimize ait F16 uçakları ile Cerablus'ta 12 hedef vurulmuştur. Bu tür sınır ihlalleri ve halkımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularda misliyle mukabelede bulunulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

ÖSO CERABLUS'A GİRDİ

Harekatın başlamasının ardından geçen kısa sürede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları Cerablus ilçe merkezinin girişine kadar ilerledi. Harekat dış basında da yoğun yer buldu. Bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi amacıyla başlatılan askeri harekatla ilgili görseller de yabancı basın kuruluşlarının internet sitelerinde sıcak gelişme başlığı altında aktarıldı.

Harekatın ilk gününde terör örgütü DEAŞ'ten arındırılan Cerablus’un ardından, TSK destekli ÖSO birlikleri kentin güneydoğusunda, Fırat Nehri kıyısındaki Cerablus Tahtani’yi kurtardı ve batıdaki Keklice kasabasına ilerledi. Harekatın dördüncü gününe gelindiğinde, Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde 3 köy teröristlerden temizlendi. Cerablus'ta mayınlardan temizlenen alanlarda Türk Kızılayı ekiplerince ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması ve sıcak yemek dağıtımına başlandı.



Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DEAŞ ile mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde sürdürülen harekatın dokuzuncu gününde ise vurulan hedef 262, yapılan atım ise bin 128'e ulaştı. Harekatın ikinci haftasına başlanırken teröristlerden arındırılan 32 köye Zavgar, Tell El Agbar ve Kulliyah eklenirken, terörist unsurlardan temizlenen alan 400 kilometrekareye yükseldi.

YENİ CEPHE AÇILDI

Fırat Kalkanı Harekatı 3 Eylül 2016'da yeni bir evreye kavuştu. Bu kapsamda TSK'ya ait zırhlı araçlar Suriye tarafındaki Çobanbey ilçesine geçti. Kilis ilinin Elbeyli ilçesinden geçiş yapan TSK unsurlarıyla harekat kapsamında yeni bir cephe açılmış oldu.

Harekatın Cerablus ayağında da ilerleme devam ederken 12'nci güne gelindiğinde ÖSO güçleri, TSK'nın desteğiyle Çobanbey ve Cerablus arasındaki Suriye-Türkiye sınırında, terörist unsurlardan arındırılmış bir kuşak meydana getirdi. Türkiye sınırından Suriye içine doğru 3 ila 5 kilometre derinliğe sahip güvenli kuşak, DEAŞ'ın Türkiye sınırı ile doğrudan fiziki temasını ortadan kaldırdı. ÖSO'nun terör örgütleri DEAŞ'tan ve PKK/PYD/YPG'den kurtardığı alan 600 kilometrekareye yaklaştı.

Terör örgütünün sınırla temasının kesilmesinin ardından güvenli bölgeleri genişletme aşamasına geçildi. İlk 15 gün içinde yaklaşık 650 kilometrekare alan terör örgütlerinden arındırılırken eylül ayının ortasına yaklaşıldığında Halep'in kuzeyinde yaklaşık 850 kilometrekare alan DEAŞ ve PKK/PYD/YPG unsurlarından temizlendi, yüze yakın köy kurtarıldı. Söz konusu sürede terör örgütlerine ait 516 hedefe 2 bin 223 atım gerçekleştirildi. Cerablus bölgesinde ulaşılan 24 kilometre derinliğin ardından Çobanbey bölgesinde de sınıra komşu alanlarda Suriye içinde güneye doğru genişletme faaliyetleri başladı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla arındırılan bölgelerde mayın temizliği sürerken ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve harekatla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısı eylülün son haftası itibarıyla 2 bin 857 oldu. Harekatın 40'ıncı gününe gelindiğinde ise muhalif unsurlarca Suriye'de yaklaşık 960 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı, atış vasıtalarıyla 6 bin 319 atış yapıldı, bin 657 hedef ateş altına alındı.

Takvimler 16 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Suriye'nin kuzeyindeki Dabık köyü muhalifler tarafından ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ'ın bir yayın organına adını veren Dabık, örgüt için sembolik öneme sahipti.

HEDEF BAB

Harekatın başlamasının ardından geçen iki aylık sürede muhalif unsurları yaklaşık bin 280 kilometrekarelik bir alanı kapsayan 159 meskun mahalde kontrolü sağladı. Harekat kapsamında gelinen son aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO unsurlarının yeni hedefi Bab'daki terörist unsurlar oldu. El Bab'ın kuzeyden ve batıdan kuşatılmasına yönelik karadan ve havadan operasyonlarını sürdüren TSK unsurlarının harekatın üçüncü ayında kontrolü sağlanan alanı bin 800 kilometrekareye çıkardı. Aralık ayının sonuna gelindiğinde ise havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Bab'ın etrafı kuşatıldı, çatışmalar devam etti.

Yoğun çatışmaların sonunda Bab'ta kontrol 24 Şubat 2017'de sağlandı. Genelkurmay Başkanlığınca söz konusu tarihte yapılan açıklamada, "24 Ağustos 2016'da, koalisyon güçleriyle koordineli başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, bugün itibarıyla Bab bölgesi kontrol altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığınca, 31 Mart 2017'de yapılan açıklamayla da Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Üç bini aşkın teröristin etkisiz hale getirildiği harekatla hem sınır güvenliği sağlanarak terör örgütü DEAŞ üyeleri bölgeden temizlendi hem de terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye sınırındaki sözde kantonlarını birleştirmesi planı engellendi.