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Teröristlere büyük şok! Tam 2 sene önce başlamıştı

Hudut güvenliğini sağlamak, sınırları terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD/YPG'den temizlemek için düzenlenen ve başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcının üzerinden 2 yıl geçti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:37
Teröristlere büyük şok! Tam 2 sene önce başlamıştı

Türkiye tarafından iki yıl önce, 24  Ağustos'ta saatler 04.00'ü gösterdiğinde hudut güvenliğini sağlamak, sınırları  terör örgütlerinden temizlemek için büyük bir askeri harekat başlatıldı. Topçu ve  çok namlulu roketatar atışlarıyla başlayan ve 7 ay süren Fırat Kalkanı Harekatı  ile terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sınırıyla teması tamamen kesildi,  PKK/PYD/YPG'nin sınır boyunca terör koridoru kurup Akdeniz’e çıkma planına darbe  vuruldu. Harekatla güvenli hale getirilen bölgeye yüzbinlerce sivil döndü. 

AA muhabirinin Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcının 2. yılı  dolayısıyla derlediği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel  Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine  bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesi amacıyla  24 Ağustos 2016'da saat 04.00'te askeri harekat başlatıldı.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Harekat kapsamında ilk atışlar topçu bataryaları ve çok namlulu  roketatarlarla (ÇNRA) yapıldı, 04.05'te daha önceden belirlenmiş belli  noktalardan geçiş için iş makineleriyle geçitler açıldı. Yaklaşık iki saat süren  top ve ÇNRA atışlarının ardından 06.08'de ilk hava harekatı icra edildi.  Sonrasında saat 06.10 ve 06.30'da hava harekatları tekrarlandı. Harekatın başında  yapılan ilk atışlarla tespit edilen 70 hedef tam isabetle vurularak imha edildi.  Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Keklice ve Cerablus  bölgesindeki hedeflere yönelik hava taarruzu sonucu da 12 hedefin tamamı vuruldu.

Harekata "Fırat Kalkanı Harekatı" adının verildiği duyurulurken,  yapılan ilk açıklamalarda,  "23 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep'in Karkamış  ilçesine yapılan roket saldırıları üzerine, halkımızın can ve mal güvenliğini  korumak ve yapılan sınır ihlallerini önlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri  tarafından operasyon başlatılmıştır. Bu kapsamda düşman unsurlarına cevap ve her  türlü terörist grupla mücadele amaçlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından  bugün saat 04.00 itibariyle daha önceden belirlenen DEAŞ hedeflerine yönelik  topçu atışı başlamıştır" ifadesi kullanıldı.

Cerablus ve çevresinde ilk etapta 81 hedefin etkisiz hale getirildiği  bildirilen açıklamada, "Saat 08.16 itibariyle 294 topçu ateşi yapılmış, ayrıca  sabah saat 06.08 ile 07.50 arasında Hava Kuvvetlerimize ait F16 uçakları ile  Cerablus'ta 12 hedef vurulmuştur. Bu tür sınır ihlalleri ve halkımızın can ve mal  güvenliğini ilgilendiren konularda misliyle mukabelede bulunulacaktır." bilgisi  paylaşıldı.

ÖSO CERABLUS'A GİRDİ 

Harekatın başlamasının ardından geçen kısa sürede Özgür Suriye Ordusu  (ÖSO) unsurları Cerablus ilçe merkezinin girişine kadar ilerledi. Harekat dış basında da yoğun yer buldu. Bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan  temizlenmesi amacıyla başlatılan askeri harekatla ilgili görseller de yabancı  basın kuruluşlarının internet sitelerinde sıcak gelişme başlığı altında  aktarıldı.

Harekatın ilk gününde terör örgütü DEAŞ'ten arındırılan Cerablus’un  ardından, TSK destekli ÖSO birlikleri kentin güneydoğusunda, Fırat Nehri  kıyısındaki Cerablus Tahtani’yi kurtardı ve batıdaki Keklice kasabasına ilerledi.  Harekatın dördüncü gününe gelindiğinde, Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde 3  köy teröristlerden temizlendi. Cerablus'ta mayınlardan temizlenen alanlarda Türk  Kızılayı ekiplerince ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması ve sıcak  yemek dağıtımına başlandı. 

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM  sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DEAŞ ile  mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde sürdürülen harekatın dokuzuncu gününde  ise vurulan hedef 262, yapılan atım ise bin 128'e ulaştı. Harekatın ikinci  haftasına başlanırken teröristlerden arındırılan 32 köye Zavgar, Tell El Agbar ve  Kulliyah eklenirken, terörist unsurlardan temizlenen alan 400 kilometrekareye  yükseldi.

YENİ CEPHE AÇILDI  

Fırat Kalkanı Harekatı 3 Eylül 2016'da yeni bir evreye kavuştu. Bu  kapsamda TSK'ya ait zırhlı araçlar Suriye tarafındaki Çobanbey ilçesine geçti.  Kilis ilinin Elbeyli ilçesinden geçiş yapan TSK unsurlarıyla harekat kapsamında  yeni bir cephe açılmış oldu.

Harekatın Cerablus ayağında da ilerleme devam ederken 12'nci güne  gelindiğinde ÖSO güçleri, TSK'nın desteğiyle Çobanbey ve Cerablus arasındaki  Suriye-Türkiye sınırında, terörist  unsurlardan arındırılmış bir kuşak meydana  getirdi. Türkiye sınırından Suriye içine doğru 3 ila 5 kilometre derinliğe sahip  güvenli kuşak, DEAŞ'ın Türkiye sınırı ile doğrudan fiziki temasını ortadan  kaldırdı. ÖSO'nun terör örgütleri DEAŞ'tan ve PKK/PYD/YPG'den kurtardığı alan 600  kilometrekareye yaklaştı.

Terör örgütünün sınırla temasının kesilmesinin ardından güvenli  bölgeleri genişletme aşamasına geçildi. İlk 15 gün içinde yaklaşık 650  kilometrekare alan terör örgütlerinden arındırılırken eylül ayının ortasına  yaklaşıldığında Halep'in kuzeyinde yaklaşık 850 kilometrekare alan DEAŞ ve  PKK/PYD/YPG unsurlarından temizlendi, yüze yakın köy kurtarıldı. Söz konusu  sürede terör örgütlerine ait 516 hedefe 2 bin 223 atım gerçekleştirildi. Cerablus  bölgesinde ulaşılan 24 kilometre derinliğin ardından Çobanbey bölgesinde de  sınıra komşu alanlarda Suriye içinde güneye doğru genişletme faaliyetleri  başladı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla arındırılan bölgelerde mayın temizliği  sürerken ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve harekatla terör  örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısı eylülün son  haftası itibarıyla 2 bin 857 oldu. Harekatın 40'ıncı gününe gelindiğinde ise  muhalif unsurlarca Suriye'de yaklaşık 960 kilometrekarelik alanda kontrol  sağlandı, atış vasıtalarıyla 6 bin 319 atış yapıldı, bin 657 hedef ateş altına  alındı.

Takvimler 16 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Suriye'nin kuzeyindeki Dabık  köyü muhalifler tarafından ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ'ın bir yayın organına  adını veren Dabık, örgüt için sembolik öneme sahipti.

HEDEF BAB  

Harekatın başlamasının ardından geçen iki aylık sürede muhalif  unsurları yaklaşık bin 280 kilometrekarelik bir alanı kapsayan 159 meskun mahalde  kontrolü sağladı. Harekat kapsamında gelinen son aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri  destekli ÖSO unsurlarının yeni hedefi Bab'daki terörist unsurlar oldu. El Bab'ın kuzeyden ve batıdan kuşatılmasına yönelik karadan ve havadan  operasyonlarını sürdüren TSK unsurlarının harekatın üçüncü ayında kontrolü  sağlanan alanı bin 800 kilometrekareye çıkardı. Aralık ayının sonuna gelindiğinde  ise havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Bab'ın etrafı kuşatıldı,  çatışmalar devam etti.

Yoğun çatışmaların sonunda Bab'ta kontrol 24 Şubat 2017'de sağlandı.  Genelkurmay Başkanlığınca söz konusu tarihte yapılan açıklamada, "24 Ağustos  2016'da, koalisyon güçleriyle koordineli başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda,  bugün itibarıyla Bab bölgesi kontrol altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığınca, 31 Mart 2017'de yapılan açıklamayla da  Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye'de El Bab'ın da  teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona  erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de  terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını  yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör  örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz  var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı,  teröristlerin ise kara kışı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Üç bini aşkın teröristin etkisiz hale getirildiği harekatla hem sınır  güvenliği sağlanarak terör örgütü DEAŞ üyeleri bölgeden temizlendi hem de terör  örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye sınırındaki sözde kantonlarını birleştirmesi planı  engellendi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:37
  1. Kilis
  2. Ordu
  3. Gaziantep
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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