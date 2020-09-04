Teröristlere ait mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca ve Cizre'de bulunan mühimmatın imha edildiğini duyurdu.
Dış güçlerin maşası terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya ait mühimmatların imha edildiğini açıkladı.
Hakkari ve Şırnak'ta bulundu
Mühimmatların, Hakkari'nin Çukurca ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde ele geçirildiği ifade edildi.
MSB'nin açıklamasına göre, komandolar Çukurca ve Cizre'de arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Bulunan mühimmatlar
Yapılan aramalarda bir adet el bombası, bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 50 adet anti-personel mayını ve 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edildi.
Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) bulunan mühimmatı kontrollü bir şekilde imha etti.