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Teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-3 Harekâtı’nda kapsamında ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği açıklandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:42
Teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı şöyle:

Pençe-3 Harekâtı’nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm’lik havan mermisi ve 3 kg’lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi. 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:42
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