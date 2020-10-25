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Dünya Teröristlerden hiçbir farkı kalmadı! Azerbaycan, Ermenistan'ın son rezilliğini ortaya çıkardı
Dünya

Teröristlerden hiçbir farkı kalmadı! Azerbaycan, Ermenistan'ın son rezilliğini ortaya çıkardı

Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ın 15 yaşından küçük çocuk askerleri cepheye sürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:27:00 -
Teröristlerden hiçbir farkı kalmadı! Azerbaycan, Ermenistan'ın son rezilliğini ortaya çıkardı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir görüntü paylaştı.

Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan’ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

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