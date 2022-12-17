Teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden Hasan Cemal'e bak sen! Hadi oradan be
Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, Saraçhane'de yaptıkları "şov" sebebiyle altılı masa liderlerini kutladı.
Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, Saraçhane'de yaptıkları "şov" sebebiyle altılı masa liderlerini kutladı.
Teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden Cemal, Saraçhane'de tarih yazıldığını iddia edip "Körler sağırlar birbirini ağırlar" mesabesindeki olaya akıl almaz anlamlar yükleme gayretine girişti.
PKK’nın silah bırakmasını “taktik hata” olarak görüp, teröristlere “Sakın silah bırakmayın” aklını veren “bilirkişi” Hasan'ın, şimdi de altılı masa liderlerine nasihatlerde bulunması ise dikkat çekti.
9 Mart Cuntası’nın bizzat içinde yer alan, 28 Şubat postmodern darbesine övgüler yağdıran, 15 Temmuz’a çanak tutan, yüksek sesle “ordu-halk el ele” naraları atan postal yalayıcısı Hasan, yargı kararını "sivil darbe" diye lanse ettiği yazısında "22 Şubat'ta ortak bir demokrasi platformunda buluşan altı muhalefet lideri, on ay sonra, bir sivil darbe girişimine görkemli bir demokrasi mitingiyle hayır dedi" herzelerini yumurtladı.
Karanlık geçmişinden dolayı "darbe" işlerini çok iyi bilen Hasan Cemal, Soros artığı t24'teki sözde yazısında şunları kaydetti:
"Son söz genellikle yazının sonunda söylenir.
Ama bazen laf uzamasın, yazının özü
kaçmasın diye yazının başında da altı çizilir.
Ben de bu sefer öyle yapacağım.
Altılı Masa liderleri dün İmamoğlu'yla birlikte
yaptıkları Saraçhane Mitingi'yle tarih yazdılar.
İlk ortak deklarasyonlarını yayımladıkları
28 Şubat 2022'nin de tarihi bir gün
olduğunu belirtmiştim.
15 Aralık günü de siyasal tarihimizin
çok özel, çok anlamlı bir sayfasına
yine bir ilk olarak geçti.
Türkiye'ye, dünyaya, hayata,
tarihe farklı pencerelerden bakan
altı partinin lideri 22 Şubat'ta ortak bir demokrasi
platformunda buluştuktan
10 ay sonra bu kez, Saray kaynaklı
bir sivil darbe girişimine karşı
dün Saraçhane'de düzenledikleri
görkemli bir demokrasi mitingiyle
'hayır' dediler.
Evet, çok partili siyasal tarihimizde
bu bir ilktir.
Bu memlekette demokrasiyi sürekli
geciktirmiş olan "asker-sivil vesayet" ve
"askeri darbeler" karşısında
hep boynu bükük davranan
siviller, sivil partiler bu defa bir meydanda
buluşup bir sivil dikta girişimine
hep bir ağızdan kararlılıkla hayır dediler,
demokrasi, hukuk ve özgürlük çağrıları yaptılar.
Bu nedenle 15 Aralık'ın, eğer sonrası da
gelebilirse, demokrasi tarihimizde
bir büyük dönüm noktası olarak
anılacağından kuşku duymuyorum. (…)
Ben de yazımı şöyle noktalayabilirim:
Saraçhane mitingi içimdeki
bir umudu canlandırdı.
Altı partinin ve liderlerinin
böyle bir demokrasi platformunda
buluşmaları yakın geleceğe dair
iyimserliğimi besledi.
İnşallah arkası gelir.
Altılı Masa'nın liderlerini,
İmamoğlu'nu kutluyorum,
demokrasi mücadelelerini selamlıyorum."