Teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden Hasan Cemal'e bak sen! Hadi oradan be

Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, Saraçhane'de yaptıkları "şov" sebebiyle altılı masa liderlerini kutladı.

Teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden Cemal, Saraçhane'de tarih yazıldığını iddia edip "Körler sağırlar birbirini ağırlar" mesabesindeki olaya akıl almaz anlamlar yükleme gayretine girişti.

PKK’nın silah bırakmasını “taktik hata” olarak görüp, teröristlere “Sakın silah bırakmayın” aklını veren “bilirkişi” Hasan'ın, şimdi de altılı masa liderlerine nasihatlerde bulunması ise dikkat çekti.

9 Mart Cuntası’nın bizzat içinde yer alan, 28 Şubat postmodern darbesine övgüler yağdıran, 15 Temmuz’a çanak tutan, yüksek sesle “ordu-halk el ele” naraları atan postal yalayıcısı Hasan, yargı kararını "sivil darbe" diye lanse ettiği yazısında "22 Şubat'ta ortak bir demokrasi platformunda buluşan altı muhalefet lideri, on ay sonra, bir sivil darbe girişimine görkemli bir demokrasi mitingiyle hayır dedi" herzelerini yumurtladı.

Karanlık geçmişinden dolayı "darbe" işlerini çok iyi bilen Hasan Cemal, Soros artığı t24'teki sözde yazısında şunları kaydetti:

"Son söz genellikle yazının sonunda söylenir.

Ama bazen laf uzamasın, yazının özü

kaçmasın diye yazının başında da altı çizilir.

Ben de bu sefer öyle yapacağım.

Altılı Masa liderleri dün İmamoğlu'yla birlikte

yaptıkları Saraçhane Mitingi'yle tarih yazdılar.

İlk ortak deklarasyonlarını yayımladıkları

28 Şubat 2022'nin de tarihi bir gün

olduğunu belirtmiştim.

15 Aralık günü de siyasal tarihimizin

çok özel, çok anlamlı bir sayfasına

yine bir ilk olarak geçti.

Türkiye'ye, dünyaya, hayata,

tarihe farklı pencerelerden bakan

altı partinin lideri 22 Şubat'ta ortak bir demokrasi

platformunda buluştuktan

10 ay sonra bu kez, Saray kaynaklı

bir sivil darbe girişimine karşı

dün Saraçhane'de düzenledikleri

görkemli bir demokrasi mitingiyle

'hayır' dediler.

Evet, çok partili siyasal tarihimizde

bu bir ilktir.

Bu memlekette demokrasiyi sürekli

geciktirmiş olan "asker-sivil vesayet" ve

"askeri darbeler" karşısında

hep boynu bükük davranan

siviller, sivil partiler bu defa bir meydanda

buluşup bir sivil dikta girişimine

hep bir ağızdan kararlılıkla hayır dediler,

demokrasi, hukuk ve özgürlük çağrıları yaptılar.

Bu nedenle 15 Aralık'ın, eğer sonrası da

gelebilirse, demokrasi tarihimizde

bir büyük dönüm noktası olarak

anılacağından kuşku duymuyorum. (…)

Ben de yazımı şöyle noktalayabilirim:

Saraçhane mitingi içimdeki

bir umudu canlandırdı.

Altı partinin ve liderlerinin

böyle bir demokrasi platformunda

buluşmaları yakın geleceğe dair

iyimserliğimi besledi.

İnşallah arkası gelir.

Altılı Masa'nın liderlerini,

İmamoğlu'nu kutluyorum,

demokrasi mücadelelerini selamlıyorum."