Teröristler zeytin ağaçlarını kesti!

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit'in doğusunda Filistinli Neşet Şetiyye'ye ait zeytinliğe baskın düzenledi.

Zeytune Üniversitesi yakınlarında bulunan arazideki 40'tan fazla verimli zeytin ağacını kesen İsrailli saldırganlar, tarım arazisine de zarar verdi.

Şetiyye, arazisine düzenli olarak gittiğini ancak her seferinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin silahlı tehdit ve taşlı saldırılar dahil sürekli tacizlerine maruz kaldığını söyledi.

Onlarca yıl önce dikilen zeytin ağaçlarının tek geçim kaynağı olduğunu söyleyen Filistinli çiftçi Şetiyye, büyük maddi zarara uğradığını ifade etti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçlerinin koruması altında Batı Yaka'da özellikle de yasa dışı yerleşim birimleri yakınlarındaki kent ve kasabalara gün aşırı baskınlar düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı gerçekleştirdi.