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Aktüel Teröristler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Aktüel

Teröristler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:53:42 -
Teröristler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, kaçak çıkışların yanı sıra yasa dışı geçişleri de engelliyor.

Hudut birlikleri, faaliyetleri kapsamında, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.

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