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Dünya Teröristler yine saldırdı: 2 Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

Teröristler yine saldırdı: 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrailli teröristler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü, birini ağır yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:30:00 -
Teröristler yine saldırdı: 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Filistinlinin Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki sınır polisine ait bir üsse ateş açtığı iddia edildi.

Açıklamada, ateş açanların "etkisiz hale getirildiği" ifadesine yer verilirken, İsrail basını çıkan çatışmada, 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birinin de ağır yaralandığını aktardı.

Yaralı Filistinlinin İsrail'deki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Söz konusu olayın bölgedeki tansiyonu daha da artıracağı dile getiriliyor.

İsrail askerleri, 2 Mayıs'ta da Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul'u vurarak yaralamıştı. Zalul, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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