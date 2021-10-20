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Gündem Teröristler sınırda yakalandı!
Gündem

Teröristler sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele konusunda teröristlere göz açtırmıyor. Hudutlarda mücadelenin tüm hızıyla sürdürüldüğünü belirtilen Milli Savunma Bakanlığı 2 FETÖ, 1 DEAŞ üyesini ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 17:47:00 -
Teröristler sınırda yakalandı!

 Yeni akit  Ankara 

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile terörle mücadelenin hudutlarda hız kesmeden devam ettiği aktardı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı!

Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MSB, “Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.

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