Teröristler sınırda yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele konusunda teröristlere göz açtırmıyor. Hudutlarda mücadelenin tüm hızıyla sürdürüldüğünü belirtilen Milli Savunma Bakanlığı 2 FETÖ, 1 DEAŞ üyesini ele geçirildiğini açıkladı.
Yeni akit Ankara
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile terörle mücadelenin hudutlarda hız kesmeden devam ettiği aktardı.
Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı!
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MSB, “Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.