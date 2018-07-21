Teröristler sıkıştı: Destek gönderin

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son dönemde büyük darbe vurulan PKK terör örgütü üyelerinin aralarında yaptığı telsiz görüşmelerinde bölgeye takviye kuvvet istediği belirlendi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre teröristlerin telsiz görüşmelerinde bölgede sıkıştıklarını ve en az 4 terör örgütü üyesinin takviye olarak Giresun ve Trabzon kırsalına gönderilmesini istediği tespit edildi. Bu telsiz görüşmeleri üzerine bölgeye geçiş güzergahında arama tarama faaliyetlerinin hızlandırıldığı öğrenildi.

BÖLGEDE 6 TERÖRİST BULUNUYOR

PKK terör örgütünün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan rapor İçişleri Bakanlığı'na ulaştırıldı. Rapora göre, bölgede 6 PKK'lının kaldığı ifade edildi.

Bölgede faaliyetlerini sürdüren terör örgütü üyesi Zerdeşt kodlu telsizi kullanan teröristin Tunceli kırsal alanındaki Munzur kodlu telsizi kullanan terör örgütü üyesiyle 8 Haziran 2018'de yaptığı görüşme tespit edildi. 4 teröristin bölgeye takviye olarak gönderileceği belirtilen görüşmeyi Zerdeşt kod adlı telsizi kullanan Roji veya Sorej kod adlı teröristlerin yaptığı belirlendi.

HANGİ TERÖRİST NEREDE GÖRÜLDÜ?

Öte yandan yabani hayvanların takibi için kurulan ancak terör örgütü üyelerinin yerlerinin belirlenmesinde de kullanılmaya başlanılan fotokapanların zaman zaman teröristleri görüntülendiği belirlendi. Öldürülen Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ile Rodi kod adlı Levent Dayan'ın aralarında bulunduğu terör örgütü üyelerinin nisan, mayıs ve haziran aylarında nerelerde görüldüğü rapora yansıdı. Raporda yer verilen bazı bilgiler şöyle:

*9 Mayıs saat 03.00 sıralarında Giresun'un Çanakçı ilçesindeki verici ve 2 kilometre mesafedeki meteoroloji istasyonuna eş zamanlı sabotaj yapıldı. Ayrıca istasyonun yanına basma düzenekli tuzaklanan 1 kilo patlayıcı imha edildi.

*26 Mayıs'ta Giresun'un Güce ilçesi Dokuzkonak köyü yolunda saat 07.30 ve 08.30 sıralarında iki teröristin fotokapan görüntüsü alındı. Teröristlerden birinin Rojhat-Ankara kod adlı Rahman Sümer olduğu belirlendi.

*27 Mayıs'ta Giresun'un Güce ilçesi Dokuzkonak köyü yolunda Zap kodlu telsizi kullanan Türk Tarık kod adlı Barış Öner'in fotokapan görüntüsü alındı.

*9 Haziran'da Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş Mahallesi Kurbantepe mevkisinde Karadeniz Eyalet Sorumlusu Zeynel kodlu telsizi kullanan Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır fotokapanda görüldü.

GIDA MALZEMESİ ÇALDILAR

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Damlıköy'de bulunan iki ikametten 2 Nisan'da yaklaşık 50 kilogram yaşam malzemesi çalındı. 23 Haziran'da Giresun'un Doğankent ilçesi Süttaşı Mahallesi Ağaçbaşı Yaylası'nda A.V. adlı kişiye ait bakkaldan yaklaşık 500 kilo gıda maddesi çalındı. Bu hırsızlık olayının yaşandığı bölgeye yakın olan Ağaçbaşı Yaylası'nda 9 Temmuz'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

GRUPLARDA HANGİ TERÖRİSTLER VAR?

Kawa kod adlı İranlı ve Sorej kod adlı İranlı'nın bir grup olduğu, Zap-Zeryer kodlu telsizi kullanan Türk Tarık kod adlı Barış Öner'in yanında ise Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan yer aldığı tespit edildi. Zigana kodla telsizi kullanan Rojhat Ankara kod adlı Rahman Sümer'in yanında ise Rüzgar kod adlı Reşit Ertuş'un bulunduğu raporlarda yer aldı.