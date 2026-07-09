Teröristler rahat durmuyor! 24 saatte 7 şehit

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarında 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 17 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, daha önceki İsrail saldırılarında yaralanarak tedavi altına alınan 1 sivilin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 92’ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 799’a, yaralı sayısının da 3 bin 507’ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 118’e, yaralı sayısının da 173 bin 615’e yükseldiğini aktardı.